Волонтеры помогли устранить последствия урагана в Жуковском

Несколько десятков деревьев повалило из-за грозы с сильным ветром в Жуковском. Последствия разгула стихии устраняли сотрудники коммунальных служб. Им на помощь пришли добровольцы.

Участие в уборке приняли активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и экологи из организации «Делай». Они подключились к ликвидации поваленных деревьев, веток и мусора в труднопроходимых местах.

Фотографии участков, где после урагана был затруднен проезд машин, в городские чаты отправляли жители Жуковского. Отталкиваясь от запросов, волонтеры и выбрали точки для выездов.

Уже удалось освободить от навалов проезды у дома № 15/3 на улице Келдыша, на набережной Федотова и за домом № 17 на Молодежной улице.

«На этом наша работа не заканчивается. Мы будем продолжать помогать в ликвидации последствий вчерашней непогоды. Спасибо всем неравнодушным жителям города, которые вместе с нами помогают убрать деревья, загородившие дороги», — сказал муниципальный координатор «Волонтеров Подмосковья» Алексей Петришин.