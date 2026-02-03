Волонтеры помогли убрать снег в Жуковском

В округе активисты местного отделения общественного движения «Волонтеры Подмосковья» развернули масштабную работу по ликвидации последствий снегопадов. Основные усилия добровольцев сосредоточены на участках с максимально высоким пешеходным трафиком.

В оперативный список адресов, требующих особого внимания, вошли стратегически важные объекты городской инфраструктуры: пешеходная лестница на улице Гагарина у дома № 83, подходы к наземным переходам на улицах Маяковского, Молодежной и Чапаева, а также тротуары и переходы на улице Гудкова.

«Работа волонтерских десантов является важным дополнением к деятельности муниципальных бюджетных учреждений. Активисты оперативно освобождают от снежной каши и наледи лестничные марши и съезды с тротуаров. Подобные инициативы направлены на поддержание порядка в округе и создание комфортной городской среды даже в условиях неблагоприятных погодных условий», — сообщили в администрации округа.