Волонтеры помогли убрать снег в Серебряных Прудах

Муниципальный округ Серебряные Пруды оказался во власти мощного снежного фронта, который за последние сутки принес в регион пятую часть месячной нормы осадков. В этих непростых погодных условиях на помощь профессиональным службам вышли неравнодушные жители.

Активисты Северного и Западного микрорайонов взяли в руки лопаты. Основной удар волонтерский десант принял на себя в зонах отдыха. Они расчистили от сугробов детские и игровые площадки, чтобы юные жители округа могли безопасно проводить время на улице.

Вся доступная спецтехника округа переведена на круглосуточный режим работы. В первую очередь обрабатываются крутые спуски, подъемы и мосты, затем — вылетные магистрали и маршруты общественного транспорта. Только после этого техника уходит на городские улицы, дороги к СНТ и в сельскую местность.