Волонтеры помогли убрать снег в Балашихе

Балашихинские молодогвардейцы совместно с Волонтерами Подмосковья и студентами колледжа «Энергия» участвуют в ликвидации последствий сильного снегопада. Они расчищают тротуары, а также территории у МФЦ и детского сада, обеспечивая жителям безопасный доступ к социальным объектам.

«Для детей прогулка на свежем воздухе — это радость и здоровье, и важно, чтобы она была безопасной. Мы решили помочь персоналу сада и привести в порядок территорию после метелей. Добрые дела не требуют повода, достаточно просто желания быть полезным!» — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Ликвидация последствий снегопада продолжается: для расчистки дорог и дворов задействовано более 139 единиц специализированной техники, работы ведутся в усиленном режиме. По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться на горячую линию администрации Балашихи по телефону 8 (495) 529-11-90.