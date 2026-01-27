Волонтеры помогли убрать снег на улицах Солнечногорска

Волонтеры присоединились к работе по уборке снега на улицах округа. Первая смена вместе с молодогвардейцами расчистила территорию у детского сада номер 19 на улице Баранова и библиотеки на улице Дзержинского, а также пешеходные дорожки около городских памятников.

В планах волонтеров — уборка снега с детских площадок и территории возле музейно-выставочного центра «Путевой дворец». Особое внимание добровольцы уделяют поддержке пожилых жителей многоэтажек, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

«Во время сильного снегопада помощь добровольцев особенно ценна, ведь коммунальные службы работают круглосуточно», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, по инициативе главы округа волонтеры доставляют горячее питание коммунальщикам, которые продолжают ликвидировать последствия снегопада.