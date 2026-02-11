Волонтеры помогли муниципальному приюту для животных в Ногинске

Забота без границ в действии: волонтеры Подмосковья в рамках акции «Снежная лапа» посетили Ногинский муниципальный приют для животных. Изначально ребята планировали лишь привезти и передать крупы для четвероногих подопечных в качестве гуманитарной помощи.

Но, приехав на место, волонтеры увидели, что приют нуждается еще и в расчистке от снега. После прохождения циклона непросто пришлось приюту, из-за обильных осадков оказались занесенными проходы и дорожки. Это затрудняло кормление, уборку и выгул животных.

Поэтому добровольцы вооружились лопатами и бойко принялись за работу, разделившись на две группы. За два часа удалось привезти территорию в порядок, обеспечив свободный доступ.

Волонтеры помогают приюту уже не в первый раз. В предыдущие годы добровольцы также приезжали сюда, чтобы помочь расчистить территорию от снежных завалов. Такие мероприятия доказывают, что добро живет внутри каждого из нас!