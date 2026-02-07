Волонтеры помогли коммунальщикам расчистить снег в Химках

В городском округе Химки на улице Молодежная, дом 64, строение 1, команда волонтеров пришла на помощь местным коммунальщикам. Ребята расчистили снег возле поликлиники №5, куда ежедневно приходят сотни пациентов — как взрослых, так и детей.

Благодаря слаженной работе волонтеров дорогу удалось освободить от снежных завалов. Заместитель начальника регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в г. о. Химки Анна Прибылова рассказала, какие объекты добровольцы выезжают в первую очередь: «Мы очищаем в основном социально значимые объекты: детские и взрослые поликлиники, общеобразовательные учреждения, частный сектор и тропинки к остановкам. Также мы расчищаем снег по заявкам».

После уборки волонтеры приходят в ресурсный центр, где могут отдохнуть, пообщаться и поделиться опытом.