Волонтеры помогли благоустроить двор семье участника СВО из Колонтаева

Родственники военнослужащего обратились за помощью в Центр поддержки участников СВО и их семей в Богородском округа. По их просьбе волонтеры помогли благоустроить двор.

Семья военнослужащего СВО из деревни Колонтаево попросила волонтеров помочь с покраской забора. В рамках акции «День добрых дел» ребята покрасили железные столбы на заборе и привели их в порядок.

Напомним, зимой волонтеры помогли этой семье с расчисткой снега во дворе. Близкие военнослужащего поблагодарили всех, кто откликнулся на их просьбу о помощи.