Волонтеры помогли благоустроить двор семье участника СВО из Колонтаева

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Родственники военнослужащего обратились за помощью в Центр поддержки участников СВО и их семей в Богородском округа. По их просьбе волонтеры помогли благоустроить двор.

Семья военнослужащего СВО из деревни Колонтаево попросила волонтеров помочь с покраской забора. В рамках акции «День добрых дел» ребята покрасили железные столбы на заборе и привели их в порядок.

Напомним, зимой волонтеры помогли этой семье с расчисткой снега во дворе. Близкие военнослужащего поблагодарили всех, кто откликнулся на их просьбу о помощи.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Волонтеры округа всегда участвуют в подобных мероприятиях, помогая всем нуждающимся. На их счету уже несколько успешных акций. Они адресно поздравляют семьи бойцов СВО с государственными праздниками, помогают по хозяйству и выручают в трудных жизненных ситуациях.

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