Волонтеры помогают очищать Дмитров от снега

Студент университета «Дубна» Павел Хрусталев рассказал, что вместе с другими волонтерами он уже три дня участвует в уборке снега в городе. Молодые люди расчищают дворы на Большевистской улице, в «Доме доброты» и на улице Махалина.

Волонтеры прокладывают пешеходные пути к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам. Они чистят внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки. Волонтеры работают вместе со специалистами коммунальных служб, чтобы сделать город чище и комфортнее.

Студентка Подмосковного политехнического колледжа Вероника Мокрова убирала снег по три часа в день. Преподаватели колледжа с пониманием отнеслись к инициативе Вероники и отпустили ее с части лекций. Вместе с подругой Полиной Миссан она впервые приняла участие в такой уборочной акции. Работа на свежем воздухе, с пользой для города, подняла настроение обеим студенткам.