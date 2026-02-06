Волонтеры помогают коммунальным службам расчистить улицы Королева от снега

В городе Королев уже второй день подряд волонтеры оказывают поддержку коммунальным службам в борьбе со снежными завалами. Их цель — обеспечить безопасность жителей в условиях непогоды.

29 января активисты из молодежного центра «Космос» взяли в руки лопаты и очистили подходы к пешеходному переходу на улице Гагарина. Затем они взялись за расчистку одного из входов в Центральный городской парк.

По словам волонтера Максима, быть общественником — значит нести людям добро и приходить на помощь в трудную минуту. «Можно было бы просто остаться дома, а не идти в морозную пургу чистить дорожки и тропинки», — добавил он.