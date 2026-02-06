Волонтеры помогают коммунальным службам расчищать снег в Павловском Посаде

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада волонтеры «Молодой Гвардии» присоединились к борьбе с последствиями сильного снегопада. Из-за непрекращающегося снега коммунальные службы работают круглосуточно, но на расчищенных утром участках уже к обеду снова образуется снежный покров.

Активисты прибыли в парк с лопатами и скребками, чтобы расчистить проходы и площадку перед входом. Несмотря на то что снег не мокрый, полная лопата весит немало. Волонтеры с юмором называют уборку зарядкой. За час им удалось расчистить территорию площадки.

По прогнозам, снегопад продлится до вечера. Коммунальные службы продолжают круглосуточную работу.