Волонтеры из Подольска приняли участие в межрегиональном молодежном форуме «Мы — Россия», который прошел в Сергиевом Посаде. В рамках форума состоялись мастер-классы и лекции по технике ораторского искусства, основам информационной безопасности и социальной коммуникации, а также организации мероприятий.

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов выразил уверенность в том, что молодые активисты реализуют множество творческих идей в своем округе и вдохновят других на активное участие в общественной жизни.

В рамках образовательного интенсива активисты встретились с известными блогерами, телеведущими и продюсерами. Эксперты поделились своими знаниями и практическим опытом, которые помогут молодым людям развивать медийные и лидерские навыки.

Особое внимание участников привлекла встреча с военным обозревателем, публицистом и общественным деятелем Даниилом Безсоновым. Он научил молодых людей распознавать фейки в соцсетях, подчеркнув, что ложь и выдумка давно стали частью информационных войн.

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и знаний, вдохновив участников на дальнейшее развитие и активное участие в общественной жизни.

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