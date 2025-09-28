Волонтеры Подольска помогли найти место захоронения участника войны

Жительница Белоруссии Татьяна несколько десятков лет искала своего дядю Михаила Жемчужного, уроженца Витебской области. Из архивов женщина узнала, что Великую Отечественную войну он прошел до конца.

Михаил Жемчужный служил радистом, в 1942 году попал в партизанский отряд в Белоруссии. В канун 9 мая участники подольской организации «Волонтеры Победы» приводили в порядок памятные места и захоронения без вести пропавших участников войны. Среди них была и могила Михаила Жемчужного. Активисты разместили фото в социальных сетях и объявили о поиске родственников.

«Увидела фотографию и сразу узнала дядю Мишу. У нас в семейном альбоме такое же фото. Благодарна подольчанам за то, что помогли мне в многолетних поисках и за то, что занимаются таким важным и благородным делом», — сказала Татьяна.

Движение «Волонтеры Победы» действует в Подольске уже более 10 лет.