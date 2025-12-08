Волонтеры Подольска подвели итоги работы за 2025 год

В Подольске волонтеры подвели итоги своей работы в 2025 году, отметив значимые достижения и добрые дела. Более пяти тысяч активистов в городе готовы откликнуться на призыв о помощи и поддержать нуждающихся.

Руководитель местного отделения «Волонтёров Подмосковья» Александр Шаповалов рассказал о поездке в Анапу, где волонтеры занимались ликвидацией последствий разлива нефти. Он отметил, что это событие не только сплотило ребят из разных муниципалитетов, но и стало важным опытом для многих участников.

Сбор гуманитарной помощи стал одной из ключевых задач волонтеров в этом году. В Подольске было собрано более тысячи тонн гуманитарного груза, из которых 25 тонн отправлено на передовую. Руководитель Подольского Волонтерского центра Сергей Соколов подчеркнул, что акции проводятся регулярно, и волонтеры активно участвуют в формировании и доставке помощи.

Одним из самых масштабных событий стал конкурс "Интервидение", в котором участвовали подольские волонтеры, включая Владиславу Жердеву. Она рассказала о подготовке к международному музыкальному проекту и о том, как волонтеры обеспечивали поддержку для участников.

Финальный региональный форум собрал более 500 добровольцев, где они могли обменяться опытом и развить свои навыки. Участник форума Дмитрий Лебедев отметил важность тренингов и мастер-классов для личностного роста.