Волонтеры Подмосковья встретились на окружном форуме с викториной в Талдоме

Окружной волонтерский форум провели в талдомском центре «Выбор». Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Более 100 добровольцев из пяти городских округов Подмосковья приехали на форум, который посвятили организации работы при чрезвычайных ситуациях.
«Собралось много единомышленников, готовых посвятить все свое свободное время оказанию помощи другим людям. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в самый неожиданный момент, и форум — это возможность получения теоретических знаний и моральной подготовки к сложным ситуациям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Военно-полевой врач Забил Алекперов рассказал об особенностях работы Российского Красного Креста, поделился историями о работе при чрезвычайных ситуациях в Африке и на Ближнем Востоке. Волонтеры смогли задать спикеру все интересующие вопросы.
На круглом столе обсудили волонтерский план работы на год, озвучили насущные проблемы и наметили пути их решения. Затем для добровольцев провели викторину «Самый умный. Самый добрый», где участники соревновались на эрудированность и знание фактов про Подмосковье.
Победителем стала команда из Дмитрова, второе место заняли ребята из Талдома, а замкнули тройку лидеров волонтеры из Дмитрова и Мытищ. Все победители встретятся на финальной викторине в конце 2024 года.