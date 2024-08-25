Волонтеры Подмосковья встретились на окружном форуме с викториной в Талдоме

«Собралось много единомышленников, готовых посвятить все свое свободное время оказанию помощи другим людям. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в самый неожиданный момент, и форум — это возможность получения теоретических знаний и моральной подготовки к сложным ситуациям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Более 100 добровольцев из пяти городских округов Подмосковья приехали на форум, который посвятили организации работы при чрезвычайных ситуациях.

Военно-полевой врач Забил Алекперов рассказал об особенностях работы Российского Красного Креста, поделился историями о работе при чрезвычайных ситуациях в Африке и на Ближнем Востоке. Волонтеры смогли задать спикеру все интересующие вопросы.

На круглом столе обсудили волонтерский план работы на год, озвучили насущные проблемы и наметили пути их решения. Затем для добровольцев провели викторину «Самый умный. Самый добрый», где участники соревновались на эрудированность и знание фактов про Подмосковье.