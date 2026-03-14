Волонтеры Подмосковья рассказали студентам Подольска о добровольчестве

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» встретились со студентами колледжа в Подольске. Гости рассказали молодежи о философии добровольчества и возможностях для самореализации.

Разговор построили в формате открытого диалога. Спикеры подробно остановились на работе в чрезвычайных ситуациях и помощи медиков. Участники обсудили экологическую повестку и инициативы региона, к которым можно присоединиться уже сейчас.

«Для нас важно не просто рассказывать о волонтерстве, а показать, что это доступно каждому, — поделилась активист движения Виктория Родина. — Мы хотим, чтобы ребята увидели: их энергия и желание помогать могут изменить мир вокруг к лучшему».

В Подмосковье сегодня насчитывается более 58 тысяч добровольцев. Студенты узнали, как их навыки и время могут стать вкладом в общее дело.