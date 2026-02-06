Волонтеры Подмосковья расчистили снег возле детского сада

В городе Долгопрудный на Новом бульваре, 5 корпус 1, после сильных снегопадов игровая площадка и дорожки к дошкольному учреждению №11 оказались засыпанными снегом. Для расчистки привлекли активных участников движения «Волонтеры Подмосковья».

Среди тех, кто откликнулся на призыв о помощи, были девятиклассница из гимназии №13 Таисия Горева и второкурсник МГТУ имени Баумана Тимур Гуламов. Они вместе с другими волонтерами помогли убрать снег.

Сотрудники детского сада выразили добровольцам искреннюю благодарность. Они отметили, что такой большой объем снега невозможно оперативно убрать силами одного дворника.

Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» Ксения Ульяхина пояснила, что подобные акции на территории детских садов и школ проводятся регулярно. Особое внимание уделяется социальным объектам, так как там крайне важно поддерживать чистоту.