Волонтеры Подмосковья расчистили снег в Домодедово

В городском округе Домодедово волонтеры активно помогают коммунальным службам в борьбе со снегом. Они уже очистили крыльцо возле отделения Совета ветеранов, сделали дорожку и расчистили тропинку от прилегающей дороги.

Как рассказала волонтер Анастасия Попова, в такие дни особенно важно помогать друг другу, ведь «Домодедово — наш общий дом».

У добровольцев плотный график. Помимо отделения Совета ветеранов, они планируют очистить снег возле женской консультации Домодедовской больницы, расчистить территорию у дома ветеранов Великой Отечественной войны, а также дорожку, ведущую к детскому саду «Ивушка».