Волонтеры Подмосковья расчистили от снега детскую площадку в Лотошино

В поселке Лотошино Московской области волонтеры провели работы по очистке от снега детской игровой площадки «Космос». Они освободили от снежного покрова территорию возле качелей, лавочек и основных архитектурных элементов.

Стоит отметить, что за последнее время в Лотошино наблюдались сильные снегопады. Из-за этого площадка, которую коммунальщики чистили несколько дней назад, снова покрылась сугробами высотой 20–30 сантиметров.

Волонтер Семен Воронков рассказал, что добровольцы уже третий день помогают коммунальным службам справляться с последствиями снегопада. Волонтеры в основном занимаются очисткой детских площадок, парковок и входов в подъезды многоквартирных домов — тех мест, где можно работать лопатами без использования спецтехники.

Лотошинские волонтеры продолжат помогать убирать снег как минимум до конца недели. По состоянию на 12:30 снегопад в муниципальном округе Лотошино все еще продолжается.