Волонтеры Подмосковья провели рейд на железнодорожной станции Истра

Участники рейда раздавали жителям информационные материалы о том, как правильно переходить через железнодорожные пути. Эти правила простые, но очень важные. Они напоминают людям, что нужно быть внимательными и осторожными, когда переходишь через железнодорожные пути. Особенно, когда на станции много людей.

Такие мероприятия помогают пассажирам лучше узнать правила безопасности и помогают снизить количество травм на железной дороге. Волонтеры также показывают пример, как быть активным и заботиться о других.

Участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья» также помогают в организации массовых мероприятий, собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, поддерживают пенсионеров и проводят различные рейды.