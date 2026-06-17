Волонтеры Подмосковья провели обучение в Солнечногорске

В Солнечногорске 16 мая на базе молодежного центра «Подсолнух» состоялась образовательная лаборатория регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Участниками стали активисты из нескольких муниципалитетов, которые обсудили развитие добровольческих инициатив и получили практические навыки работы в команде.

В молодежном центре «Подсолнух» собрались представители добровольческих объединений, студенческих и школьных сообществ. К проекту присоединились активисты из Солнечногорска, Дубны, Лобни и Химок. Участники рассмотрели итоги работы молодежных движений и обсудили направления дальнейшего развития.

Для волонтеров организовали практические занятия. В программу вошли тренинги по развитию лидерских качеств, упражнения на командное взаимодействие и коммуникативные навыки. Особое внимание уделили вопросам организации помощи и участию молодежи в общественных инициативах.

«Добровольцы — это неравнодушные люди, которые помогают семьям участников СВО, сохраняют историческую память и проводят молодежные проекты. Для такой работы нужны знания, и именно их дает наша лаборатория. Солнечногорск становится центром подготовки добровольцев», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По словам Константина Михалькова, в округе планируют продолжить развитие проекта. Уже готовится следующая «Лаборатория 2.0», где часть тренингов проведут сами участники.