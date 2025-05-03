03 мая 2025 17:20 Волонтеры Подмосковья присоединились к памятным мероприятиям в парке «Патриот» 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области Подмосковье

Волонтеры

Великая Отечественная война

В парке «Патриот» прошла памятная акция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более 500 человек — волонтеры, активисты и участники молодежного движения — высадили растения, чтобы создать геоглиф «80 Лет Победы» и звезду — символ Победы. Каждое дерево посвящено героям войны и участникам СВО.

«Парк „Патриот“ в Одинцове — это уникальный культурно-исторический комплекс, который является одним из основных центров патриотического воспитания в нашей стране. Конечно, на его территории проходят одни из самых масштабных акций в честь 80-летия Великой Победы. Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Также в парке начал работу «Поезд Победы» — уникальная выставка с десятью тематическими вагонами, где с помощью света, звука и декораций воссоздали события военных лет. Волонтеры помогают гостям, проводят экскурсии и раздают георгиевские ленточки. Экспозиция будет работать до 7 мая.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

«Поезд Победы» начал курсировать по России и Белоруссии в 2020 году, а в этом году к маршруту присоединилась Абхазия. За пять лет он посетил 229 городов и преодолел более 200 тысяч километров.