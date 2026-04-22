Волонтеры Подмосковья помогут жителям выбрать места для благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства началось 21 апреля. В Подмосковье жителям помогут сделать свой выбор волонтеры. Они будут консультировать желающих в парках, торговых центрах и на массовых мероприятиях.

Голосование проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В состав волонтерского корпуса в Подмосковье вошли около трех тысяч человек, и это число продолжает расти. Присоединиться к активистам можно до 5 июня.

«Ребята консультируют жителей в городских парках, торговых центрах и на массовых мероприятиях. Они рассказывают о территориях, выставленных на голосование, и помогают быстро и удобно отдать свой голос через специальное приложение», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Ежегодно голосование объединяет активных ребят со всего региона. Среди них — волонтер Тимофей Гулевский из Мытищ. Молодой человек стал автором подкастов о добрых делах. Он неоднократно участвовал в проекте, работая в самых разных локациях.

«Приятно и ценно быть причастным к такому большому и важному проекту. Я сам активно использую современные городские пространства и хочу, чтобы их становилось больше. Ранее я собирал голоса на улицах, в больницах и школах — везде люди с интересом откликаются, когда видят, что изменения зависят от них. Как только стартовал новый этап — сразу включился в работу», — поделился Тимофей.

Присоединиться к волонтерскому корпусу могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и подтвердить свое участие на федеральном портале «Добро.рф».

Голосование проходит на портале до 12 июня.