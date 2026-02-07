Волонтеры Подмосковья помогут коммунальным службам в Озерах

В городском округе Коломна, в городе Озеры, волонтеры активно включились в работу по расчистке общественных пространств от снега. Молодые люди пришли на подмогу коммунальным службам, чтобы ускорить уборку и сделать городские территории более безопасными для жителей.

В этот день добровольцы вместе с сотрудниками коммунальных служб трудились на нескольких площадках. Особое внимание было уделено местам массового пребывания людей: паркам, детским и спортивным зонам, территориям для выгула животных.

По словам специалиста по работе с молодежью Екатерины Белянкиной, помощь была организована силами Молодежного центра «Русь». «Мы рады помочь нашему прекрасному городу», — отметила она.

Волонтеры расчищали пешеходные дорожки, подходы к игровым элементам и прогулочные зоны. Такая поддержка особенно важна в период интенсивных снегопадов, когда нагрузка на коммунальные службы значительно возрастает.