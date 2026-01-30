Волонтеры Подмосковья помогли коммунальным службам после снегопада

Снегопад в Сергиево-Посадском городском округе завершился, но последствия стихии будут устранять еще несколько дней. На помощь коммунальным службам пришли волонтеры.

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» сосредоточили усилия на расчистке территории возле городской стоматологической поликлиники. Руководитель Сергиево-Посадского волонтерского отделения Анастасия Популова сообщила, что в акции по уборке снега приняли участие 15 добровольцев.

«Сегодня наши ребята прокладывают колею для автомобилей, чтобы облегчить парковку, и расчищают пешеходные дорожки к поликлинике», — рассказала Анастасия Популова.

Волонтеры регулярно помогают устранять снежные завалы. Они уже расчистили детские площадки, территории у памятников, парковки у многоэтажных домов, а также привели в порядок участки возле школ и детских садов.

На предстоящие выходные у «Волонтеров Подмосковья» намечены новые планы — они решили помочь с уборкой территории в приюте для животных в Хотькове.

Тем временем уборка снега в Сергиево-Посадском округе продолжается. Сегодня для борьбы со снежными завалами задействованы 322 дворника, 126 единиц спецтехники и 15 ручных роторов.