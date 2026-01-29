Волонтеры Подмосковья помогли коммунальщикам убрать снег

В городе Воскресенск продолжается уборка снега после сильных осадков. Добровольцы из движения «Волонтеры Подмосковья» пришли на помощь коммунальщикам. Они расчистили две детские площадки у молодежного центра «Олимпиец», чтобы детям было удобнее играть на свежем воздухе.

Активисты уже не в первый раз оказывают помощь. Ранее они помогли одинокой пенсионерке в селе Конобеево и убрали сугробы на остановке в деревне Расловлево, чтобы людям было удобнее ждать автобус.

Работа на морозе сплотила команду. После уборки волонтеры вместе пили горячий чай с угощениями, делились впечатлениями и планировали, куда отправиться в следующий раз.