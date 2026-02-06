Волонтеры Подмосковья» поддержали коммунальщиков в борьбе со снегопадом

В городе Лосино-Петровском волонтеры оказали неожиданную помощь работникам «Городского хозяйства». Во время сильного снегопада они присоединились к сотрудникам и помогли расчистить проезд у дома № 23 по улице Ленина.

После уборки снега добровольцы угостили коммунальщиков горячим чаем, бутербродами и сладостями. Работники «Городского хозяйства» были приятно удивлены такой поддержке.

Уборщица МБУ «Городское хозяйство» Галина Иванова, которая работает в организации более шести лет, поделилась своими впечатлениями: «Это было неожиданно. Приятно, конечно. После горячего чая и работается лучше».

Работники горхоза поблагодарили волонтеров за помощь и моральную поддержку, отметив, что она придает силы и вдохновляет на дальнейшую работу.