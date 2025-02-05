Волонтеры Подмосковья отправились в Анапу для очистки берега от мазута

Более 80 подмосковных активистов выехали в Анапу для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Ребята будут очищать береговую линию и спасать пострадавших животных.

«На помощь в Анапу отправилась первая группа волонтеров Подмосковья, это 80 человек. Они вместе с другими добровольцами будут ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Черном море. Экомиссия наших активистов продлится до 15 февраля», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для ликвидации последствий ЧС в Анапу съехались около пяти тысяч добровольцев со всей России. К очистке берега привлекли свыше 600 машин.

Основной задачей волонтеров является максимально быстрое и эффективное устранение мазута, который угрожает экосистеме края.

«Я еду в Анапу, потому что для меня очень важно внести свой вклад в восстановление природы. Каждый из нас может сделать что-то значимое, и я горжусь тем, что являюсь частью команды», — говорит одна из активисток движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина из Химок.

Ребята верят, что общими усилиями добровольцы с могут вернуть жизнь на побережье.