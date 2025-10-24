Волонтеры Подмосковья открыли сбор гуманитарной помощи ко Дню народного единства

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» запустили акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Ее проведут в рамках проекта «Доброе дело» в преддверии Дня народного единства.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Московской области, проекту «Доброе дело» уже более трех лет. Его участники помогают тем, кто больше всего в этом нуждается.

«День народного единства — это не просто праздник, а повод еще раз продемонстрировать нашу сплоченность и готовность помочь тем, кто в этом нуждается. Мы каждый раз видим, как много людей присоединяется к нашим сборам — это и семьи с детьми, и школьники, которые собирают канцелярию для своих сверстников, и студенты, и активные волонтеры, и общественные организации», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Принять участие в акции могут все желающие, в том числе предприниматели. Внести свой вклад в общее дело можно до 26 октября, принеся гуманитарную помощь в один из пунктов сбора. Владельцам бизнеса предварительно нужно отправить заявку на электронную почту info@volontermo.ru.

Волонтеры принимают медицинские принадлежности и лекарства, средства гигиены, техническое оборудование, одежду и продукты. Полный перечень необходимых вещей размещен на сайте.

Все собранные товары доставят в распределительный центр в Одинцове, а затем отправят на Донбасс.