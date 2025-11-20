Волонтеры Подмосковья освоили навыки первой помощи в Химках

Подготовка волонтеров была организована в формате практических мастер-классов для отработки неотложных действий. Навыки отрабатывались в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

Волонтеры из 20 городских округов региона были разделены на четыре группы по 25 человек. Руководство над обучением осуществляли профессиональные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.

В программу интенсива, состоявшегося 18 ноября на базе Академии гражданской защиты МЧС России, вошли ключевые приемы первой помощи. Участники освоили технику остановки кровотечений и правильного наложения жгутов, а также протестировали методику сердечно-легочной реанимации на специальном макете. Добровольцы изучили способы транспортировки пострадавших и алгоритм помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, включая применение приема Геймлиха.

Данное мероприятие стало третьим по счету интенсивом, проведенным для движения «Волонтеры Подмосковья» в 2025 году. Общее число подготовленных в ходе этих курсов добровольцев достигло 300 человек.