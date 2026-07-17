Волонтеры Подмосковья организовали встречу девушек с врачом-гинекологом

В молодежном центре «Победа» в городском округе Домодедово прошла встреча девушек с врачом акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Анастасией Путило. Мероприятие организовали волонтеры Подмосковья.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Специалист ответила на вопросы участниц о здоровье и медицинских аспектах.

Разговор начался с обсуждения контрацепции. Врач объяснила, как работают современные методы защиты, и подчеркнула, что способ предохранения должен подбирать специалист, а не советчики из интернета.

Затем обсудили резус-фактор. Анастасия рассказала, почему важно знать свою группу крови еще до беременности и как своевременный укол иммуноглобулина при конфликте резусов защищает будущего ребенка от серьезных осложнений.

Врач дала главный совет — найти гинеколога, которому доверяете. Честность с доктором спасает здоровье, а иногда и жизнь, напомнила Анастасия. Она также подчеркнула, что все, что вы говорите доктору, защищено законом о врачебной тайне.

Отдельно обсудили отношения в семье. Анастасия призвала девушек не бояться говорить с родителями, ведь доверие дома помогает избежать ранних беременностей и инфекций. Кроме того, девушкам рассказали, чем отличаются государственные клиники от частных, чтобы им было проще выбрать место для получения помощи.