Волонтеры Подмосковья очистили от снега коррекционную школу в Лобне

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» приняли участие в субботнике по уборке снега в городе Лобня. Основные усилия были направлены на расчистку входной зоны и главной дорожки коррекционной школы.

Руководитель отдела по работе с молодежью Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» Екатерина Лобанова отметила, что солнечная погода после снегопада способствовала успешной коллективной работе, поднимая настроение участников акции.

По словам Екатерины Лобановой, неделя оказалась насыщенной для волонтеров. Ранее они уже привели в порядок территорию школы № 10 в микрорайоне Катюшки и дважды помогали детскому саду «Катюша», расчищая пандусы и другие участки, труднодоступные для снегоуборочной техники. Также добровольцы очистили от льда и снега хрупкую конструкцию теплицы.

К благотворительной деятельности присоединились представители «Молодой Гвардии». Вместе с волонтерами они расчищали территорию детского сада «Золотая рыбка». Ученики седьмого класса школы № 10 вместе с родителями также приняли участие в наведении порядка у Серафимовского храма.