Волонтеры Подмосковья очистили детскую площадку от снега

В городе Подольске, на улице Кирова, дом №2, активисты молодежного движения «Волонтеры Подмосковья» оказали содействие городским службам в уборке снега после циклона. Они расчистили от сугробов детскую площадку во дворе дома.

Для многих участников это был первый опыт подобной работы. Большинство активистов впервые взяли в руки лопаты, чтобы помочь коммунальным службам.

Студент Московского областного современного колледжа Рахим Шаронов впервые принял участие в расчистке снега. «Я считаю, что помогать другим — это важно и необходимо», — поделился он.

Добровольцы активно участвуют в работах наравне с коммунальными службами. Они расчищают дороги, тротуары, подходы к автобусным остановкам и подъезды к домам, обеспечивая удобство и безопасность передвижения для всех жителей.

По прогнозам синоптиков, циклон покинет Подмосковье только в четверг, 29 января. Высота снежного покрова в некоторых местах может достигнуть 50 сантиметров.