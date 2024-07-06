Волонтеры подарили спортинвентарь и сладости детям из лагеря «Родина»

Ребятам из лагеря «Родина» привезли новые мячи, ракетки и мороженое. Подарки вручили по поручению главы городского округа Подольск Григория Игоревича Артамонова.

В детском лагере «Родина» проходят игры, квесты, дискотеки и мастер-классы с носителями иностранных языков. Дети проводят летние каникулы интересно и с пользой. Для них организовали концерты и конкурсы, встречи с интересными людьми разных профессий, дискотеки и мастер-классы. На территории лагеря есть бассейн для плавания и игр в воде, современный спортзал.

Волонтеры передали для ребят новые футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, ракетки для бадминтона и тенниса. Это подарки от главы городского округа Подольск Григория Артамонова.

«Сегодня мы приехали по поручению главы городского округа Подольск Григория Игоревича Артамонова посмотреть как наши дети отдыхают. Здесь сейчас порядка 320 детишек. Привезли сладкие подарки в виде мороженого, волонтеры помогали раздавать и привезли спортивный инвентарь. Детишкам в подарок», — рассказала председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Ольга Соколова.

Недавно в лагере «Родина» стартовала третья смена. Ее посвятили предстоящему Дню семьи, любви и верности. Среди отдыхающих — и дети участников специальной военной операции. Путевками их обеспечили в первую очередь.

Всего за лето пройдет шесть смен по 14 дней каждая. В том числе и юбилейная. Она посвящена 65-летию основания оздоровительного центра «Родина». За лето в лагере отдохнут более 1900 ребят.

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