Волонтеры передали около 130 куличей юным пациентам больницы в Шатуре

Волонтеры в Шатуре испекли куличи для тех, кто отмечал Пасху вдали от дома. Чин освящения провел клирик Никольского храма Александр Боярских.

«Сегодня наши волонтеры приготовили около 130 куличей. После того, как батюшка их освятит, мы развезем их по адресам», — рассказал директор комплексного молодежного центра Александр Гуреев.

Руководители одного из местных городских кафе предоставили кухню. К готовке пасхальных куличей присоединилась заместитель главы городского округа Шатура Наталья Федорова.

Куличи передали детям, которые находятся на лечении в больницах Шатуры и Рошаля. Директор молодежного центра отметил, что угощения пекли по традиционному рецепту с учетом вкусовых предпочтений юных пациентов.

«Дети все-таки любят сладкое, поэтому мы решили добавить в наши изделия цукаты», — поделился Александр Гуреев.

Куличи также передали солдатам, которые несут службу в воинских частях в Шатуре.