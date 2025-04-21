Волонтеры передали около 130 куличей юным пациентам больницы в Шатуре

Волонтеры в Шатуре испекли куличи для тех, кто отмечал Пасху вдали от дома. Чин освящения провел клирик Никольского храма Александр Боярских.
Руководители одного из местных городских кафе предоставили кухню. К готовке пасхальных куличей присоединилась заместитель главы городского округа Шатура Наталья Федорова.
«Сегодня наши волонтеры приготовили около 130 куличей. После того, как батюшка их освятит, мы развезем их по адресам», — рассказал директор комплексного молодежного центра Александр Гуреев.
Куличи передали детям, которые находятся на лечении в больницах Шатуры и Рошаля. Директор молодежного центра отметил, что угощения пекли по традиционному рецепту с учетом вкусовых предпочтений юных пациентов.
«Дети все-таки любят сладкое, поэтому мы решили добавить в наши изделия цукаты», — поделился Александр Гуреев.
Куличи также передали солдатам, которые несут службу в воинских частях в Шатуре.
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