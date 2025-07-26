Волонтеры передали корма и витамины приюту для животных в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных «Дай лапу». Волонтеры из разных муниципалитетов Подмосковья привезли для питомцев приюта в деревне Криулино корма, витамины, подстилки и миски.

Основанный в 2021 году в деревне Криулино Павлово-Посадского городского округа приют «Команда Ронда» расположен на территории шести гектаров. За четвероногими питомцами там ухаживают семь человек. В приюте сейчас находятся свыше 500 животных, в основном это собаки. Также среди подопечных есть несколько кошек, три лисы, две чернобурки, три енота и конь.

Волонтеры активно знакомились с питомцами, гуляли и играли с ними. Ребята выразили желание посещать приют регулярно.

«Мы с большим удовольствием откликнулись на акцию помощи животным „Дай лапу“, организованную Министерством информации и молодежной политики Московской области. Все животные в приюте ухоженные, сытые. Надеюсь, наши подарки будут полезными, а мохнатые друзья оценят нашу заботу», — отметила руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в Павлово-Посадском округе Юлия Булык.