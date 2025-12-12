Волонтеры передали корм приюту для животных в Подольске
В частный приют Подольска для бездомных животных прибыл бесценный груз — более 200 килограммов корма. Эта помощь — как глоток воздуха для хозяйки приюта Ирины Головачук и ее 120 подопечных.
Ирина занимается спасением животных уже много лет. То, что начиналось с помощи одной брошенной душе, превратилось в дело всей жизни и полноценный приют.
«Домашний приют существует уже около 10 лет, волонтерством начала заниматься чуть раньше. Все и началось с того, что было взято первое тяжелое животное, потом второе, и все по нарастающей», — рассказала создатель приюта «Мое собачье дело».
Коробки с кормом стали результатом пятидневного марафона. Волонтеры собирали помощь от неравнодушных жителей, студентов и предприятий округа. Двести килограммов сухого корма, консервы, крупы — теперь у приюта есть запас на несколько недель вперед.
«На самом деле очень много бездомных животных, которым важна помощь, которых нельзя оставлять на улице, чтобы они не становились дикими и не нападали на людей, детей. Их нужно забирать к себе, ухаживать за ними, лечить», — отметила волонтер Ольга Жукова.
Помощь приюту — это не разовая акция. Волонтеры занимаются этим на регулярной основе.