Волонтеры передали корм приюту для животных в Подольске

В частный приют Подольска для бездомных животных прибыл бесценный груз — более 200 килограммов корма. Эта помощь — как глоток воздуха для хозяйки приюта Ирины Головачук и ее 120 подопечных.

Ирина занимается спасением животных уже много лет. То, что начиналось с помощи одной брошенной душе, превратилось в дело всей жизни и полноценный приют.

«Домашний приют существует уже около 10 лет, волонтерством начала заниматься чуть раньше. Все и началось с того, что было взято первое тяжелое животное, потом второе, и все по нарастающей», — рассказала создатель приюта «Мое собачье дело».