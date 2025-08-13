Волонтеры Одинцовского округа собрали 250 килограммов макулатуры

По итогам июльской акции по сбору вторсырья волонтеры Одинцовского городского округа отправили на переработку свыше 250 килограммов бумаги и почти две тонны пластиковых крышек. Прием макулатуры проходил в микрорайоне Трехгорке, а крышки собирали на различных пунктах по всему округу.

Все вырученные деньги перечислены в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Раздельный сбор отходов в Одинцовском округе проводится регулярно. Ближайшие акции состоятся 23 и 24 августа в разных населенных пунктах округа. Участники могут сдать бумагу, картон, пластик и другие виды вторсырья.

Так, 23 августа пункты приема будут работать в Кубинке (поселок Старый Городок, улица Школьная, 25) с 14:00 до 15:00 и в Часцах (дом № 11) с 15:00 до 16:00. Во второй день — 24 августа — акция состоится в Лесном Городке (улица Лесная, 10) с 10:00 до 12:00.