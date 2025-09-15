Волонтеры Одинцова проведут субботник в усадьбе «Иславское» 19 сентября

Активисты из Одинцовского городского округа ставят перед собой важную задачу — способствовать сохранению культурного наследия на территории муниципалитета. Уборка мусора и зарослей стартует в 12:00.

Село Иславское (Войславское) на Москве-реке известно с 1496 года как дворцовая вотчина Звенигородского уезда, названная в честь боярина Воислава. В первой половине XVI века оно стало значимым торговым центром. В 1620 году Иславское перешло во владение близких к царскому двору братьев Морозовых. В период владения семейством Архаровых в конце XVIII века была заложена основа современного облика усадьбы, включая строительство церкви Спаса Нерукотворного образа и создание регулярных парков.

Последним значительным собственником стал Иван Морозов, основавший рядом с усадьбой конный завод и построивший роскошный особняк в стиле неоклассики. Сегодня усадьба находится в полуразрушенном состоянии, сохранились лишь остатки фасада и пейзажного парка. Сейчас активисты округа хотят убрать территорию и помочь сохранить памятник культуры.