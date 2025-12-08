Волонтеры Одинцова победили на региональном конкурсе добровольцев

В Подмосковье состоялся финал ежегодного регионального конкурса добровольцев Московской области «Волонтер года — 2025». Победители определялись в 12 номинациях, в двух наиболее престижных лучшими стали представители Одинцовского округа.

Филипп Собх одержал победу в номинации «Многолетний вклад», а Камила Гусейнова — в номинации «Открытие года». Участников и гостей ожидал настоящий праздник творчества и вдохновения: увлекательные молодежные площадки, яркие выступления, приятные сюрпризы и подарки.

«Быть волонтером — это большая честь и гордость! Каждое новое доброе дело дарит улыбки, радость и заботу, наполняет сердце теплом и вдохновляет своим примером окружающих к новым благородным свершениям!» — прокомментировали победу наших волонтеров в Одинцовском молодежном центре.

В общей сложности в этом году награды по итогам областного конкурса получили 32 волонтера. Организаторы обратили внимание на рекордное количество поступивших заявок — более 230 из 56 городов Московской области.