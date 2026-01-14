Волонтеры очистили памятник от снега в Серебряных Прудах

Серебряно-Прудский округ продолжает активную борьбу с последствиями мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион. В то время как тяжелая коммунальная техника сосредоточена на расчистке магистральных дорог и центральных дворовых проездов, в борьбу со стихией на участках, требующих ручной уборки, вступили волонтеры, дворники и мобильные бригады.

Особое внимание в ходе работ уделяется не только логистике, но и знаковым местам округа. Как сообщили в пресс-службе администрации, 12 января добровольческие отряды провели масштабную акцию по расчистке памятных мест. В частности, волонтеры полностью освободили от снежных заносов территорию вокруг бюста дважды Героя Советского Союза, легендарного маршала Чуйкова.

«Ребята не только проложили подходы к мемориалу, но и бережно очистили сам памятник от осевших осадков. Ранее волонтерские силы были направлены на социально значимые объекты в жилых массивах. Добровольцы привели в порядок игровые площадки в нескольких микрорайонах поселка. Уборка в округе ведется в круглосуточном режиме», — сообщили в администрации округа.

Ситуация в Серебряных Прудах является частью масштабной кампании, развернутой во всем Подмосковье. По данным Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на борьбу с рекордными сугробами в регионе мобилизовано более 30 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специализированной техники.