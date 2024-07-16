Волонтеры очистили от мусора Озернинское водохранилище в Рузе

Летом на берегах Озернинского водохранилища всегда много отдыхающих — это не только местные, но жители соседних округов. Акция «Вода России», или «Берег добрых дел», проводится ежегодно с 2014 года. Волонтеры из Рузы участвуют уже четвертый раз.

«Мы помогаем не только окружающей природе, но также и людям, которые приезжают сюда отдыхать. На своем примере мы показали, как важно беречь нашу природу», — отметила волонтер Рузского ресурсного центра Варя Полякова.

Во время акции ребята убрали мусор и напомнили отдыхающим о необходимости следить за порядком у водоема.

«Очень приятно, что с каждым годом мусора становится все меньше на наших берегах. То есть люди начинают привыкать к чистоте и порядку и сами стараются поддерживать его», — сказала заместитель главы Рузского городского округа Евгения Моисеева.