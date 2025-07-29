Волонтеры очистили от мусора берег Лемешинского озера в Шатуре

Акция «Вода России» прошла на берегу Лемешинского озера в Шатуре. После для участников провели концерт.

Локация — это излюбленная зона отдыха жителей ближайших деревень и поселков. Участниками акции стали глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, волонтеры, общественники и депутаты, представители управляющих компаний и дорожной службы.

Всего на уборку вышли около 80 человек. Им выдали необходимый инвентарь.

«Эта акция идет у нас уже не первый год. Действительно, сегодня здесь все собрались: и депутаты, и волонтеры Подмосковья, и партия „Единая Россия“, конечно же, и „Молодая гвардия“, и люди доброжелательные, которые в окрестностях живут», — отметил председатель Совета депутатов Шатуры Дмитрий Янин.

«Планируем в августе–сентябре сюда выход подрядчика, который будет выполнять работы по очистке уже самой водяной глади озера. Будет очищаться поросль, которая растет в воде, дно, на берег намоют песок. Планируем сюда также впоследствии завезти немного песка, разровнять его здесь, чтобы сделать пляжную зону», — добавил заместитель главы муниципального округа Шатура Вячеслав Федотов.

Весь собранный мусор сложили в мешки и вывезли. После участников накормили солдатской кашей и угостили ароматным чаем, а также поблагодарили небольшим концертом.