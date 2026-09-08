Волонтеры очистили берег реки Протвы от мусора в Наро-Фоминске

Активисты «Молодой Гвардии» и партийного проекта «Чистая страна» провели субботник на особо охраняемой природной территории «7 ключей» в Наро-Фоминском округе. Поводом для уборки стали жалобы жителей в соцсетях на мусор после массовых пикников.

На прошлой неделе в социальных сетях жители Наро-Фоминского округа сообщили о неблагополучной ситуации на особо охраняемой природной территории «7 ключей»: после массовых пикников береговая линия и лесные массивы оказались завалены бытовыми отходами.

Активисты партийного проекта «Чистая страна» и «Молодой Гвардии» не остались в стороне и оперативно организовали субботник. Под руководством начальника территориального управления Верея Антона Миняева и депутата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Егора Балева волонтеры вышли на уборку территории.

За несколько часов работы участники акции очистили береговую линию и лесные массивы от бытового мусора. Активисты отмечают, что это лишь первый этап работы по восстановлению чистоты на особо охраняемой природной территории.