Волонтеры очистили берег реки Баньки в Красногорске

Акция «Вода России» прошла в Красногорске. Активисты собрали и вывезли мусор с берега реки.

Участие приняли волонтеры, специалисты ответственных служб и активные местные жители. Они привели в порядок берег реки Баньки.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». В следующий раз уборка пройдет на Москве-реке и речке Курице.

«Мы всегда приветствуем инициативу жителей, которые нам помогают приводить в порядок наши реки», — сказала начальник отдела реализации программ и экологии управления благоустройства администрации округа Екатерина Доренская.

Отметим, что инициатором проведения акции стало Министерство природы России. Ее организуют в рамках одноименного федерального проекта национального проекта «Экологическое благополучие».

Акцию проводят с 2014. Ежегодно к ней присоединяются новые регионы страны.