Волонтеры облагородили мемориалы и воинские захоронения в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Масштабная подготовка к великой дате, 80-летию Дня Победы продолжается в Богородском округе. Волонтеры и представители молодежного центра «Юность» особое внимание уделяют наведению чистоты и порядка около мемориалов и воинских захоронений.

Помимо городских и коммунальных служб, большую помощь в благоустройстве воинских мемориалов оказывает молодежь — школьники, студенты колледжей, кадеты. Так, активисты молодежного центра «Юность» совместно с волонтерами Подмосковья, в рамках проведения акции «Дорога к обелиску», провели облагораживание территории Братской могилы Воинам-летчикам, погибшим при защите Родины в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны на берегу реки Шерна разбился советский бомбардировщик. Местные жители похоронили останки летчиков на территории храма в селе Стромынь.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Юнармейцы Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа также приняли участие во всероссийской акции памяти «Верни герою имя». Ребята наводили порядок на мемориальном комплексе захоронения красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной Войны на городском кладбище города Ногинска.

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