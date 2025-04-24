Волонтеры облагородили мемориалы и воинские захоронения в Богородском округе

Масштабная подготовка к великой дате, 80-летию Дня Победы продолжается в Богородском округе. Волонтеры и представители молодежного центра «Юность» особое внимание уделяют наведению чистоты и порядка около мемориалов и воинских захоронений.
Помимо городских и коммунальных служб, большую помощь в благоустройстве воинских мемориалов оказывает молодежь — школьники, студенты колледжей, кадеты. Так, активисты молодежного центра «Юность» совместно с волонтерами Подмосковья, в рамках проведения акции «Дорога к обелиску», провели облагораживание территории Братской могилы Воинам-летчикам, погибшим при защите Родины в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны на берегу реки Шерна разбился советский бомбардировщик. Местные жители похоронили останки летчиков на территории храма в селе Стромынь.
Юнармейцы Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа также приняли участие во всероссийской акции памяти «Верни герою имя». Ребята наводили порядок на мемориальном комплексе захоронения красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной Войны на городском кладбище города Ногинска.
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