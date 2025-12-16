Волонтеры Ногинского колледжа собрали подарки для юных пациентов онкодиспансера

Уже стало доброй традиций в Ногинском колледже проводить акцию «Коробка храбрости». Как говорят сами студенты, это больше, чем сбор подарков, это возможность поддержать маленьких пациентов, которые ведут храбрую борьбу с раком.

Студенты Ногинского колледжа регулярно проводят сбор подарков для детей, проходящих лечение в областном онкологическом диспансере. Эта акция — способ выразить свое уважение и поддержку всем детям, их семьям, а также медицинским работникам. Вот и этот декабрь не стал исключением — студенты активно начали сбор подарков. На этой неделе учащиеся и их наставники отвезли собранные вещи в диспансер.

Кроме этого, студент‑волонтер София Шмидт и советник директора по воспитанию Инна Козырина провели занимательный мастер‑класс для пациентов онкологического диспансера. Вместе с детьми они делали магнитики в виде валенка. Это помогло ребятам немного абстрагироваться от больничных будней. Дети с удовольствием приняли участие в этом занятии, отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время.

Волонтеры смогли не только подарить детям несколько часов радости, но и чуть-чуть сблизили их с волшебным миром детства, помогли забыть о болезни и поверить в себя. «Каждый из этих маленьких бойцов является символом силы, мужества и непоколебимой надежды. Пусть эти небольшие подарки будут напоминанием о том, что важно продолжать борьбу!» — подчеркнули активисты.