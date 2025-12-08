Волонтеры Ногинска передали корма приюту для бездомных животных

Декабрь — это не только время подготовки к праздникам, но еще и время добрых дел. Следуя этому девизу, 6 декабря депутат Богородского округа Екатерина Щербакова вместе с юнармейцами собрали и передали более 250 килограммов корма для Ногинского приюта для бездомных животных.

В настоящее время в приюте живет около 500 собак. Добровольцы не только привезли корм, но и прогулялись по приюту, прошли небольшую экскурсию, познакомились с его обитателями.

«Каждое животное вызывает столько эмоций. Глядя в их глаза, видишь такую доброту и глубину. Друзья, присоединяйтесь! Если есть желание помочь приюту — там всегда рады волонтерам. Можно прийти погулять с собаками, пообщаться с ними, привезти корм или строительные материалы для обустройства вольеров. Любая помощь важна!» — отметила Екатерина Щербакова.

Напомним, Ногинский приют для животных — единственный муниципальный приют в Московской области. Приют активно сотрудничает со школами и детскими садами, для ребят проводятся уроки добра. Администрация Богородского округа, со своей стороны, также делает все возможное для поддержки приюта.