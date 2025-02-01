Волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда в Воскресенске

Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из города Белоозерского приехали в гости к пережившему блокаду Ленинграда Владимиру Бухаркину. Вместе с женой Лидией он поделился воспоминаниями тех времен.

Владимир и Лидия Бухаркины вместе уже 60 лет. Лидия во времена осады Ленинграда находилась в Рязанской области.

«Голодали мы так же, как и вся страна, потому что все было для фронта. Было тяжело. После того как рожь уберут, мы ползком подбирали эти колоски», — поделилась с гостями женщина.

Владимир Бухаркин родился в Ленинграде, на момент блокады ему было два года. В семье росли четверо детей. Брат Владимира Александр вел дневник, в котором описывал происходившие события.

«Этот дневник я отошлю в Санкт-Петербург. В музей Петропавловской крепости. Меня просили отдать его и в Воскресенск, и в Раменское, но он должен быть там, где он родился», — сказал житель блокадного Ленинграда Владимир Бухаркин.