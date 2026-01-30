Волонтеры накормили работников коммунальных служб в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Волонтеры организовали горячее питание для коммунальщиков Солнечногорска. Инициативу поддержали местные активисты и представители молодежных организаций.

В период сильных снегопадов добровольцы доставили 200 полноценных обедов. Питание передали на базу МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» и прямо на участки, где бригады убирали снег.

Глава округа Константин Михальков отметил важность этой поддержки.

«Ваша помощь в такую погоду делает наш округ не просто чистым, а по-настоящему теплым. Горжусь нашей молодежью и жителями! Вместе мы справимся с любой непогодой», — сказал он.

Коммунальные службы продолжают работать без перерывов. Волонтерская помощь создает для них более комфортные условия.

Жители могут сообщать о проблемах с уборкой по телефону горячей линии: 8-800-201-67-47.